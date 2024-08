Neu im Schopfheimer Gemeinderat: Mit Pragmatismus und Engagement

Wo sehen Sie Schopfheim in zehn Jahren?

Das ist sehr schwierig zu sagen. Corona und die ganzen Krisen seither haben unsere Gesellschaft und Wirtschaft stark strapaziert, aber ein Ende dieser teuflischen Spirale kann ich nicht absehen. Hinzu kommen die zunehmenden kriegerischen Auseinandersetzungen in Osteuropa, im Nahen Osten, im asiatischen Raum und an vielen anderen Orten auf der Welt. Das besorgt mich und die Frage der Zukunft lässt sich nicht beantworten, ohne all diese Faktoren mit zu berücksichtigen. Ich habe einen Wunsch. Den Wunsch nach einem friedlichen Zusammenleben in demokratisch gerechter und wirtschaftlich nachhaltiger Struktur.

Für Schopfheim wünsche ich mir, dass wir genügend bezahlbaren Wohnraum haben, dass es keine leerstehenden Wohnraum gibt, dass alle Bürger sicher und gut versorgt sind, dass wir Flüchtlinge gut in Arbeit und damit auch gut in unsere Gesellschaft integriert bekommen, dass wir unsere bauliche Stadtentwicklung soweit schon vorangebracht haben, dass heiße und trockene Sommer uns nicht mehr so belasten, Starkwetterphänomene weniger Schäden verursachen und wir den Wohlstand, der aktuell am Schwinden ist, uns gemeinsam und stetig erhaltend erarbeiten.

Bitte vervollständigen Sie folgenden Satz: Nach getaner Arbeit finde ich Entspannung bei...

...einem Spaziergang mit meiner Frau und unserer Hündin. Leider klappt dies immer erst am Wochenende, dafür genieße ich es um so mehr.