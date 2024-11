Neu in der Rathausgalerie: Rheinfelden: Petra Angelica Hartmann del Rio stellt aus

Eine neue Ausstellung der Grenzach-Wyhlener Künstlerin Petra Angelica Hartmann del Rio mit dem Titel „Glücksmomente im Alltag“ wird am Donnerstag, 7. November, 18 Uhr, in der Rathausgalerie Rheinfelden (zweites Obergeschoss), Kirchplatz 2, eröffnet. Kulturamtsleiter Dario Rago wird ein Grußwort sprechen. Anschließend führt die Künstlerin in die Ausstellung ein. Für musikalische Einstimmung sorgt die „Pocket Band“, bestehend aus Felix Lötscher (Saxofon), Claus Timmer (Gitarre), Yojan Balanquet Reyes (Percussion), mit Latin, Funk und Swing. Hartmann del Rio präsentiert in ihrer Ausstellung Glücksmomente im Alltag, heißt es in der Ankündigung. Ihre Frauenfiguren bevölkern die Rathausgalerie und versprühen gute Laune. Ihre Kunst ruft dazu auf, die Freude auch in Kleinigkeiten zu finden. Die Botschaft der Künstlerin: „Man sollte positive Aspekte und Lebensfreude weitergeben, auch wenn sie noch so klein sind.“