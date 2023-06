Dieser Brunnen erinnere auch an die mehr als 300 Kunstschaffenden, die in den Jahren 1981 bis 2021 in Hasel gewirkt hätten, so Peter Grüninger vom Kunstforum Hasel. Der Brunnen soll weiterem Kunstschaffen in Hasel Glück bringen. Horst Völker hat dieses Vorhaben unterstützt . Foto: zVg