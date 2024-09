Neuartige Barriere: Angler stauen den Turbinenkanal in Schopfheim auf

Eine „Test-Barriere“ wurde nun beim „Kanalabschlag“ der Teichgenossenschaft an der „Legi“-Staustufe im sogenannten Brüderle-Areal an der Holzbrücke an der Mattenlee-Straße errichtet. Denn beim „Kanalabschlag“ wird das Kanalwasser einmal jährlich für einige Wochen abgesenkt, um die Uferböschungen zu begehen und Reparaturen vorzunehmen.

30 Minuten reichen

Der Angelsportverein wollte aber ein Fischsterben bei Niedrigwasser verhindern. Nunmehr wurde die mobile Kanalsperre im Rahmen einer gemeinsamen Aktion schnell und effektiv errichtet. Die drei Helfer brauchten dafür 30 Minuten. Sie setzten dabei Bleche als Unterkonstruktion und Dreiecks-Keile, die der Gewässerbreite angepasst sind, ein.