Neue Ausstellung in Rheinfelden: Formen, Farben und Impressionen

Hinter dem Künstlernamen „Tutu“, der aus dem Hawaiianischen kommt, steckt Ingeborg Eglin. Sie betreibt in Grenzach nicht nur eine eigene Galerie und gibt im neuen VHS-Programm Kurse über „Das Geheimnis der Farben“, sondern arbeitet malerisch sehr vielseitig. Als Schweizerin ist sie sensibilisiert für das Thema Wolf, weil dort gerade in einer Kampagne über den Abschuss der Wölfe diskutiert wird. Sie liebt diese Tiere, wie sie sagt, und will Wölfe malen, wie sie sich vorstellt, dass sie sich in Freiheit bewegen, und nicht als „gefährliche Bestie“. Erst Anfang des Jahres reiste Egli nach Indien; davon inspiriert ist das Marktbild mit Gewürzsäcken, das Szenen und Gerüche einfängt.