Neue Besitzer: Es kommt wieder Leben ins Bergvital-Hotel in Todtnau

Handwerker sind fleißig am Werk, seit einigen Tagen werden bereits Balkongeländer abmontiert, die durch Glasverkleidung ersetzt werden sollen, und das Hallenbad wird abgebaut. Al-Moayed Ayad ist einer der drei neuen Hoteleigentümer, die knapp zwei Millionen Euro in die Renovierung investieren.

Tagungsraum statt Bad

„Es bleibt, wie es war, wir bringen Leben ins Hotel“, sagt er beim Pressegespräch in der gemütlichen Kaminlobby. Wie bisher, wird es knapp 30 Gästezimmer geben. Ein Tagungsraum ist dort geplant, wo das Hallenbad war, und es wird einen großen Spa-Bereich geben. Auch Bar und Restaurant werden wieder belebt: Einen guten Koch, der jahrelang in der Schweiz gearbeitet hat, und weiteres Personal gibt es bereits, wie Ayad informiert. Die Küche wurde erst vom Vorbesitzer erneuert und kann somit unverändert in Betrieb gehen. Eine Teilungserklärung läuft, sodass sich auch andere Personen einkaufen und über die Vermietung durch die Verwaltung eine gewisse Rendite erzielen sowie zwei Wochen Urlaub kostenlos verbringen können, berichtet Al-Moayed Ayad. Zur Schwarzwald Hotel Group als neuem Betreiber gehören noch zwei weitere Hotels in ähnlicher Größe, eines in Baiersbronn, das andere in Donaueschingen.