Diese Betrugsmasche nennt sich „Stranded Traveller Scam“. Häufig behaupten die Betrüger, ihre Geldbörse oder Kreditkarte verloren zu haben oder Opfer eines Diebstahls geworden zu sein, und bitten Passanten um finanzielle Hilfe. Dies geschah am Montag gegen 12 Uhr in der Turmstraße. Dort wurde ein 30-jähriger Mann von zwei Männern auf Englisch angesprochen und um Geld gebeten, da ihnen ihr Gepäck entwendet worden sei. Um Vertrauen zu erlangen, versprachen sie, das geliehene Geld per Sofort-Überweisung an Ort und Stelle zurückzuzahlen, und tätigten diese per Handy vor den Augen des Geschädigten. Doch die genutzte Banking-App war manipuliert und die Überweisung wurde nur vorgetäuscht. Im guten Glauben hob der 30-Jährige an einem Geldautomaten 200 Euro von seinem Konto ab und übergab das Bargeld den beiden unbekannten „gestrandeten Reisenden“. Wer auf der Straße angesprochen wird, soll laut Polizei wachsam sein und auf Abstand achten. Zudem sollte niemals Bargeld an Unbekannte übergeben werden. Weiter rät die Polizei, keine persönlichen Daten an unbekannte Personen weiterzugeben und den Ort zu verlassen, wenn jemand aufdringlich wird.