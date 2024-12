Neue Biathlon-Technik Revolution am Schießstand - Deutsche Männer patzen zu oft

Der Slowene führte den Begriff des Risiko-Schießens ein. Ein moderner Biathlet sei "immer besser mit schnellem Schießen, vollem Risiko und voller Attacke", sagte er. Die DSV-Männer waren zuvor als Präzisionsschützen bekannt. Alle Scheiben sollten abgeräumt werden, die Zeit war eher zweitrangig. In einer sich wandelnder Sportart und angetrieben von vielen schnellen Schützen aus Norwegen und Frankreich, waren Erfolge so nur sehr schwer möglich.

Viele Fehler sind "eine Geschichte im Kopf"

In den ersten Wochen des Winters leisteten sich die deutschen Männer zu viele Fehler. "Am Schießstand ist das noch nicht gut genug", sagte Bitterling. Im Sommer hätten sie alle so viele Null-Fehler-Serien geschossen, dass man sie gar nicht mehr zählen konnte. "Sie haben das mechanisch sicher nicht verlernt, sondern das ist eine Geschichte im Kopf", sagte Bitterling: "Das ist vor allem auch mentale Arbeit."

Philipp Horn schoss in Kontiolahti im Massenstart ebenso sechs Strafrunden wie Johannes Kühn, selbst der beste deutsche Schütze Justus Strelow hat Probleme. In dieser Verfassung sind Top-Resultate kaum möglich, einzig Nawrath schafft es bislang konstant in die Nähe der Weltspitze. Lohn waren ein Podestplatz in Finnland und zwei achte Ränge in Hochfilzen.

"Wenn Norweger oder Schweden im Ziel besser sind, dann gratulieren wir ihnen fair", sagte Bitterling: "Aber ich habe das Gefühl, dass wir es ihnen mit dieser Fehleranzahl schenken." Wie es anders geht, zeigen die deutschen Frauen: Franziska Preuß reist als Gesamtweltcup-Führende zu den letzten Rennen des Jahres nach Frankreich. Sie glänzte zuletzt nervenstark am Schießstand und lief zu Siegen im Sprint und mit der Staffel.