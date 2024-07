Neue Bücher Literatur-Highlights im zweiten Halbjahr

Hape Kerkeling: "Gebt mir etwas Zeit"

Mit seinem tiefsinnig-amüsanten Reisebericht "Ich bin dann mal weg" gelang Hape Kerkeling 2006 ein Super-Bestseller. Seitdem hat der Entertainer einige weitere erfolgreiche Bücher veröffentlicht, zum Beispiel "Der Junge muss an die frische Luft – Meine Kindheit und ich". In "Gebt mir etwas Zeit" taucht der 59-Jährige jetzt in die Geschichte seiner Vorfahren ein. Dazu der Verlag: "Berührend und mit unvergleichlichem Sinn für Komik erzählt er von seiner Kindheit in den Siebzigern und den Glanzzeiten der TV-Unterhaltung, von Liebe, Vorsehung und dem Goldenen Zeitalter der Niederlande."

Thomas Gottschalk: "Ungefiltert"

Und ein weiterer beliebter Entertainer meldet sich in Buchform zurück: Thomas Gottschalk veröffentlicht das Sachbuch "Ungefiltert". Der Ankündigung nach geht es um Cancel Culture. Der 74-Jährige denkt darüber nach, was sich beim Sprechen im öffentlichen Raum verändert hat. Wer einfach einen lockeren Spruch raushaue, riskiere heutzutage einen Shitstorm, schreibt der Verlag zum Inhalt des Buchs. "Mit einer guten Portion Selbstironie geht Thomas Gottschalk den Regeln wie den Fallstricken unserer Gesellschaft auf den Grund: Was hat sich verändert und warum? Müssen wir wirklich alle Sprachvorschriften beachten, bevor wir etwas sagen?"