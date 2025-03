Neue Daten: Inflationsrate in Eurozone sinkt leicht

Lörracher Fasnacht Wo Milka-Kühe Harry Potter einseifen

Die Lörracher Straßenfasnacht erreichte am Wochenende ihren Höhepunkt: Mit der Lasser-Gugge-Explosion am Samstag und dem Fasnachtsumzug am Sonntag wurde die Innenstadt zweimal zum Hexenkessel. 120 Cliquen und Formationen nahmen teil.