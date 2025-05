Neue Feuerwache für die Feuerwehr: Stadt Lörrach stellt Weichen für die Zukunft der Feuerwehr

Ein- und Ausrückzeiten

Im Gegensatz zu anderen Standorten können dort die gesetzlich erforderlichen Ein- und Ausrückzeiten eingehalten werden, wie Kommandant Michael Ortlieb im Zuge der Vorberatungen ausführlich dargelegt hatte.

Die Verwaltung geht derzeit von einem Baubeginn in etwa zehn Jahren aus. Bis dahin müssen die in die Jahre gekommenen, dezentralen Feuerwachen in den Ortsteilen noch herhalten.