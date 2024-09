Neue Feuerwache: Wettbewerb soll ausgelobt werden

Laut Wehrle will die Stadt nun einen Wettbewerb ausloben. In der Dezembersitzung plane er, mit diesem Vorhaben an den Gemeinderat herantreten. Bei der Feuerwehr sei er mit seiner Idee auf Zustimmung gestoßen, mit einem Vergabeverfahren in den Wettbewerb einzusteigen. Ein Ergebnis eines solchen Verfahrens könne bis Ende März vorliegen, kündigte Wehrle an.