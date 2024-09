Neue Gemeinderäte in Schopfheim: Wasmers Fokus liegt ganz klar auf den Ortsteilen

Eine Lösung für das Verkehrsproblem kann nicht mit einer einzigen Maßnahme erreicht werden, sondern erfordert ein Bündel an Ansätzen. Jede Maßnahme wird sicherlich auch zu Diskussionen führen, wie wir es beispielsweise bei der Nordumfahrung sehen. Letztlich hängt vieles von den Entscheidungen der Einzelnen ab – ob sie das Auto stehen lassen, aufs Fahrrad umsteigen oder den ÖPNV nutzen. Ein gutes Beispiel aus unserem Ortsteil Eichen ist die Einführung eines Carsharing-Elektroautos, das den Bewohnern eine umweltfreundliche Alternative bietet. Solche lokalen Initiativen können einen wichtigen Beitrag zur Lösung des Verkehrsproblems leisten.

Wo sehen Sie die Stadt in zehn Jahren?

Wenn ich darüber nachdenke, wo unsere Gemeinde in zehn Jahren stehen könnte, hilft ein Blick in die Vergangenheit. 2014 hätte niemand vorhersehen können, welche Herausforderungen auf uns zukommen würden – von der Flüchtlingskrise 2015 über die Coronapandemie bis hin zum Krieg in der Ukraine und der aktuellen Inflation. Diese Ereignisse haben das Leben in unserer Gemeinde stark beeinflusst. Daher wäre ich bereits froh, wenn wir in den nächsten zehn Jahren einen Teil unserer Vorhaben erfolgreich abschließen können. Für unseren Ortsteil Eichen hoffe ich zum Beispiel, dass wir bis 2026 oder 2027 die neue Dorfmitte einweihen können. Aber angesichts der unvorhersehbaren Entwicklungen der letzten Jahre ist es schwierig, eine genaue Prognose zu wagen.

Bitte vervollständigen Sie folgenden Satz: Nach getaner Arbeit finde ich Entspannung bei...

...einer kleinen Radtour, in meiner Werkstatt beim Bauen oder ganz einfach auf der Couch beim Radiohören – je nach Laune, Wetter und der Art der Arbeit, die ich zuvor erledigt habe.

Steckbrief

Alter:

56

Beruf:

Zimmerermeister und Bautechniker

Familienstand:

verheiratet, zwei Kinder

Hobbys:

E-Bike fahren, Zeit mit guten Menschen verbringen und etwas Schönes bauen.