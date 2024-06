Neue GU in Grenzach-Wyhlen: Erste Asylbewerber kommen am Mittwoch

Mit einiger Verzögerung werden am Mittwoch die ersten 32 Geflüchteten in die neue Flüchtlingsunterkunft in den ehemaligen Wetzel-Hallen in Wyhlen einziehen. Dies teilte der Landkreis Lörrach am späten Dienstagnachmittag mit. Die Unterkunft bietet insgesamt Platz für bis zu 130 Menschen. Die Belegung war ursprünglich bereits für Ende Januar geplant. Grund für die Verzögerung waren laut Mitteilung zahlreiche nicht vorhersehbare technische Schwierigkeiten bei der Ertüchtigung der ehemaligen Betriebshallen. Für die Unterkunft hat der Landkreis auf dem ehemaligen Firmengelände Wetzel die Hallen 1 bis 3 in der Salzwerkstraße 3 angemietet. Aktuell sind die Hallen 1 und 2 belegbar. Die Halle 3 kann bei Bedarf Platz für weitere 70 Menschen bieten. Der Mietvertrag läuft zunächst bis Ende November 2025 mit Option auf Verlängerung. Wie auch bei allen anderen Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises wird auf in Wyhlen eine Heimleitung sowie ein durchgängig anwesender Sicherheitsdienst durch den Landkreis gestellt. Die Sozialbetreuung wird durch den Caritas-Verband für den Landkreis Lörrach organisiert. Das Landratsamt rechnet absehbar mit wieder steigenden Zugangszahlen an Asylbewerbern.