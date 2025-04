Neue Hauptamtsleiterin: Das Leben in Hausen mitgestalten

Derzeit wird sie noch von ihrer Vorgängerin Andrea Kiefer eingearbeitet, die fast 40 Jahre in der Hausener Verwaltung tätig war, davon 26 Jahre als Hauptamtsleiterin. Im Mai geht sie in den Ruhestand, dann übernimmt Hulla das Ruder, die sich sehr dankbar für die Begleitung von Kiefer zeigt: „Dass man so gut angeleitet wird, ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich.“ Auch insgesamt fühlt sie sich wohl im Rathaus und fand es schön, wie Bürgermeister Philipp Lotter und ihre Amtskollegen sie an ihrer neuen Wirkungsstätte aufgenommen haben.

Ein bekanntes Gesicht

Viele von ihnen kennt sie bereits aus ihrer vorherigen Tätigkeit in der Kommunalaufsicht des Landratsamts Lörrach. 20 Jahre lang sei sie in dieser Funktion für Hausen zuständig gewesen, ebenso lange kennt sie Andrea Kiefer. Wohl auch deshalb hat sie sich im Rathaus gleich heimisch gefühlt, wie sie sagt. „Ich wollte das unbedingt“, sagt Hulla. Alles, was sie in ihrem Berufsleben gelernt und an Erfahrungen, gesammelt hat, sei auf die Stelle der Hauptamtsleiterin zugelaufen. Besonders gern mag sie die vielfältigen Aufgaben, die sie für die Gemeinde hat, wie die Steuerung und Durchführung von Projekten, die Organisation des Dienstbetriebs oder die Bauverwaltung.