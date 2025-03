Neue Kita-Plätze für Lörracher in Maulburg: E+H will für 10 Millionen Euro sechsgruppige Kita schaffen

Die Pläne von Endress+Hauser, in Maulburg für knapp zehn Millionen Euro eine sechsgruppige Kindertagesstätte zu errichten, werden in Lörrach sehr positiv aufgenommen. Denn: Auch Kinder aus Lörrach sollen dort betreut werden; es fallen aber keine Investitionskosten für die Stadt an, ebenso wenig muss sich Lörrach an Planungskosten beteiligen. Daher empfiehlt die Lörracher Verwaltung dem Gemeinderat, dass die Stadt die Absichtserklärung zur Spitzabrechnung des Interkommunalen Kostenausgleichs mit der Gemeinde Maulburg unterzeichnet. Diese gelte für in Lörrach mit Hauptwohnsitz gemeldete Kinder, die in der neu geplanten Kindertageseinrichtung von E+H Maulburg betreut werden. Der Hauptausschuss stimmte zu.