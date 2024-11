Cornelia Muffer, die Fachschaftsleiterin AES ist, unterrichtet Alltagskultur, Ernährung und Gesundheit. Sechs weitere Lehrer verfügen ebenfalls über diese Ausbildung. AES ist ein prüfungsrelevanter Unterricht, zu dem auch Themen wie Finanzmanagement, Gentechnik sowie textile Kette gehören. Als Kernfach ist AES eine Alternative zu den Fächern Technik und Französisch, erklärte Muffler. Es würde beispielsweise gelehrt, was virtuelles Wasser sei. Die Schüler lernen, wie viel „Wasser in einem T-Shirt oder in einem Schnitzel stecken“. Der Unterricht umfasst auch Kenntnisse im Backen, Kochen, in der Ernährung und im Gesundheitswesen.