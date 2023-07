Neue Mitte Wyhlen Benz: „Bürgerverein hat falsche Infos“

Mit Bezug auf die in Erwägung gezogene Unterschriftensammlung des Bürgervereins gegen die geplante Tiefgarage in der Neuen Mitte Wyhlen (wir berichteten), bezieht Bürgermeister Tobias Benz auf Nachfrage Stellung. In einer Nachricht an das Vorstandsteam des Bürgervereins teilt der Rathauschef mit, dass der Bürgerverein seines Erachtens von einem falschen Informationsstand ausgehe, den er richtigstellen wolle. Wörtlich heißt es in der Mitteilung: „Die Tiefgarage unter dem geplanten neuen Dorfplatz wird nicht geplant, weil der Investor es so möchte oder um zusätzliche Stellplätze für die Geschäfte zu schaffen. Die Platzbebauung benötigt vielmehr für die Wohnungen sowie die im Erdgeschoss vorgesehene Gastronomie eine gewisse Anzahl an Stellplätzen, die baurechtlich vorgegeben sind.“ Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze sei bereits reduziert worden, etwa unter Berücksichtigung des ÖPNV-Bonus. Es handele sich also um keine öffentliche, bewirtschaftete Tiefgarage, sondern um eine private, die dem entstehenden Gebäude zugeordnet werde, stellt der Bürgermeister klar. Außerdem werde lediglich das geplante Gebäude selbst sowie ein Teil der Platzfläche mit einer Tiefgarage unterkellert – und nicht, wie vom Bürgerverein suggeriert, der gesamte Bereich.