Benz zufolge soll in einem Teil des Erdgeschosses ein Gastronomiebetrieb eröffnen, der mindestens an fünf Tagen pro Woche offen hat – und zwar auch tagsüber, nicht nur abends. „Ein Dönerladen oder eine Schankwirtschaft sind ausgeschlossen“, präzisierte der Rathauschef. An diesem Ort seien nur Nutzungsformen gewünscht, „die auch einen Mehrwert erzielen“. Die Gemeinde werde „ ganz genau darauf schauen, dass da jetzt nicht die zehnte Dönerbude aufmacht“.

An möglichen Spekulationen darüber, wer sowohl in der Neuen Mitte von Grenzach als auch dem Äquivalent in Wyhlen im gastronomischen Bereich dereinst eine Rolle spielen wird, will Bürgermeister Benz sich nach eigenem Bekunden nicht beteiligen.