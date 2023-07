Neue Mitte Wyhlen Bürgerverein will Unterschriften gegen geplante Tiefgarage sammeln

Unter anderem heißt es darin: „Im Zug der vielen intensiven Begegnungen am Stand des BV beim Kultur-verbindet-Festival hat sich auch folgender Sachverhalt gezeigt: Bei der Investorensuche für die Bebauung der Obstmatte in der Neuen Mitte Wyhlen stellt sich die Frage, inwieweit die Obstmatte einer Tiefgarage weichen muss. Noch ist nichts entschieden, aber aus Investorensicht ist eine große Tiefgarage besser, also lukrativer als eine kleine. Es werden circa zehn Wohnungen gebaut. Damit sind, gemäß Schlüssel, 1,5 Plätze pro Wohneinheit, 15 Stellplätze zur Privatnutzung Mindestmaß. Das würde noch ungefähr die Hälfte der Obstmatte unbeschädigt lassen.“

Ein wesentliches Argument der Investoren für eine großräumig bebaute Ortsmitte ohne Grünflächen und Bäume zugunsten einer geräumigen Tiefgarage: „Die Menschen wollen mit dem Auto zum Einkaufen bis in die Gartenstraße fahren.“ Diese These zu überprüfen, sei Ziel einer Initiative, die sich in den vergangenen Tagen gebildet habe. Es könne eine Unterschriftenaktion zum Erhalt einer grünen Ortsmitte in Gang kommen, „wenn die Mitgliederversammlung dem zustimmt“.