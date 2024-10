Neue Ortsvorsteherin in Endenburg: Mit Windkraft steht ein schwieriges Thema bevor

Theresa Herzog ist verheiratet, wohnt in Lehnacker und will die Zukunft in Endenburg mitgestalten, sich für die Belange der Bürger einsetzen und das Vereinsleben in Endenburg und den Ortsteilen Lehnacker und Kirchhausen am Leben erhalten. Auch die evangelische Kirche liegt ihr am Herzen. Diese wurde nach der Streichung der kirchlichen Gelder in eine Kinderkirche umgewandelt, in der es immer montagnachmittags eine Kinderbetreuung mit anschließendem Kaffee und Kuchen für die Eltern gibt.