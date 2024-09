Neue Ortsvorsteherin von Enkenstein: Der Zusammenhalt im Dorf ist ihr wichtig

Tochter des Bürgermeisters

Ob ihre Wahl etwas damit zu tun hat, dass sie die Tochter des letzten Bürgermeisters Enkensteins ist, bevor der Ort im Jahr 1974 eingemeindet wurde? Das glaube sie nicht, denn daran könnten sich nur noch die Älteren wirklich erinnern, beantwortet Bernbach diese Frage im Gespräch mit unserer Zeitung.

Bernbach ist fest in dem Ort mit seinen rund 230 Einwohnern verwurzelt und weiß auch, dass sich viele Einwohner über die Gemarkungsgrenzen hinaus orientieren – sei es nun zum Arbeiten oder in der Freizeit. So tendierten viele zu den Vereinen in Wieslet in der Nachbargemeinde Kleines Wiesental oder nach Hausen, dem nächsten Ort auf dem Weg nach Schopfheim. Kooperationen kommen auch bei Schule und Kindergarten zum Tragen.