Neue Ortsvorsteherin von Neuenweg: Vom Zuspruch der Wähler überrascht

Schmies, die im Dorf in der Feuerwehr und in der Fasnachts-Clique aktiv ist, stimmte „irgendwann“ zu und kandidierte als Ortschaftsrätin. Da Schmies mit den meisten Stimmen in das Gremium gewählt wurde, und ein Nachfolger für den aus dem Amt scheidenden Ortsvorsteher Klaus Worms gesucht wurde, „wurde ich gefragt, ob ich nicht auch die Ortsvorsteherin machen würde“. Da Schmies voll berufstätig in einem Pharmaunternehmen in der Schweiz ist, „habe ich gefragt, ob das nicht jemand anderes machen möchte“, schildert sie mit einem Lachen. Jedoch habe sich niemand gefunden – und „irgendjemand muss es ja machen“. Am 31. Juli wurde Schmies als neue Ortsvorsteherin vom Kleinwiesentäler Gemeinderat gewählt. Ihre Motivation sei nun, „dass ich die Bürger von Neuenweg nicht enttäusche mit meinen Aktionen und meinen Taten“.