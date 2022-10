Neue Regierung 26-Jährige ist Klimaministerin in Schweden

Stockholm - Unter dem Eindruck zahlreicher Krisen hat am Dienstag in Schweden eine neue Regierung mit dem Konservativen Ulf Kristersson an der Spitze die Geschäfte übernommen. Seine Koalition aus Moderaten, Christdemokraten und Liberalen übernehme "ein Land, das sich mitten in mehreren parallelen Krisen befindet", sagte Kristersson am Dienstag im schwedischen Parlament. Damit sprach er unter anderem Schwedens Probleme mit der Bandenkriminalität und die Energiekrise an. "Es ist eine ernste Lage, die noch schlimmer werden kann", sagte der 58-Jährige.