Neue Rektorin in Hasel: Ihre Schüler finden die Neue „cool“

Gute Wünsche am Baum

Auch die Elternbeiratsvorsitzende Katja Senger und die Kolleginnen Susanne Ingelfinger und Susanne Schumacher freuten sich über die neue Schulleiterin. Das Kollegium unterrichtet 48 Schüler. Viele gute Zukunftswünsche, angebracht auf den Wunschzetteln des Weihnachtsbaums, werden die neue Rektorin begleiten.

Ihre Klasse nehme Casey als „cool“ wahr, sagte Katja Senger in ihrem Willkommensgruß. Casey hatte an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg die Lehrfächer Deutsch, Katholische Theologie und Englisch studiert. Nach ersten Erfahrungen als Lehrerin in Lichtenau wechselte sie dann an die Gerhard-Jung-Schule nach Zell, bevor sie sich um den Posten der Schulleiterin in Hasel bewarb.