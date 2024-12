Wenig später legte der Kommentator, der das Geschehen in der Sendung für die Zuschauer einordnete, nochmal nach. "Was ist denn mit Raab los bei diesem Geschicklichkeitsding?", fragte er von seiner Kommentatorenposition aus. "Was ist mit Stefan Raab los? Ist er alt geworden?" Raab reagierte prompt: "Ich sag' mal so: Ich glaub', der Buschi labert wieder Scheiße", schoss er zurück.

In der Show "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" trat Raab zusammen mit seinem Kollegen Michael "Bully" Herbig ("LOL") gegen einen einzelnen Kandidaten an - den 35 Jahre alten Bundeswehr-Arzt Marc. In den Spielen ging es zum Beispiel darum, Federn aus einer Schüssel zu pusten oder Gegenständen mit dem Fuß in eine Box zu befördern.