Neue Single Tokio Hotel feiern "Berlin" zwischen Kennedy und Bowie

Die Band um die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz sieht sich im Text des Songs mit Zeilen wie "Berlin, I miss you/ Berlin, wo bist du?" auch an frühere Zeiten erinnert, in denen der Gang durch die weiten Straßen jeden neuen Tag zu einem Abenteuer machte.

Auch große Namen werden bemüht. John F. Kennedys Auftritt vor dem Rathaus in Schöneberg ("Ich bin ein Berliner") ist ebenso dabei wie David Bowie, der - so der Song - gewusst habe, was er tat. "He's just like us", zieht Tokio Hotel individuelle Parallelen.