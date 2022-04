Neue Staffel Mirco Nontschew bei "LOL" - Comedyshow nach Tod ausgestrahlt

Da war die neue Staffel der Comedyserie "LOL - Last One Laughing" für den Streamingdienst von Amazon schon produziert. Nontschew-Fans können ihren Comedian seit Donnerstag nun noch einmal in Aktion sehen. Die Staffel hat sechs Folgen. Pro Woche werden zwei neue in das Streaming-Portal eingestellt (14./21. und 28.4.). Der Sieger oder die Siegerin wird also am 28. April bekannt.

Wer nicht lacht, gewinnt

Bei "LOL" geht es darum, dass eine Reihe Comedians und Entertainer für mehrere Stunden in ein Studio gesperrt werden. Dort müssen sie sich gegenseitig zum Lachen bringen. Wer es am längsten durchhält und nicht lacht, der gewinnt. Das Format ist international bekannt, in Deutschland war es ein durchschlagender Erfolg für den Streaming-Dienst Prime Video des US-Riesen Amazon.