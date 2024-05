Neue Umfrage: Schwierige Lage für viele Handwerksbetriebe

Berlin - Viele Handwerksbetriebe in Deutschland stecken in einer schwierigen Lage. "Von einer konjunkturellen Entspannung im Gesamthandwerk kann keine Rede sein", sagte Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), der Deutschen Presse-Agentur. Weiter in der Krise ist vor allem der Wohnungsbau. Weil es dort deutlich weniger Neuaufträge gebe, dürften die Wartezeiten auf einen Handwerker hier laut ZDH weiter abnehmen.