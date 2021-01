Neuenburg 100 Jahre lang verlässlich geläutet

Am 14. Dezember 2018 wurden die neuen Glocken gegossen, am 9. April 2019 dann ausgetauscht. Erstmals erklungen sind sie in der Osternacht am 20. April 2019.

Die ersten Glocken der im Jahr 1782 erbauten St. Barbara-Kirche waren im Ersten Weltkrieg eingeschmolzen worden. „Laut Protokoll-Buch des Stiftungsrats wurde am 12. Februar 1920 abgestimmt, eine Offerte für neue Kirchenglocken bei der Firma Schilling & Lettermann in Apolda einzuholen und eine Haussammlung zugunsten der neuen Glocken am Samstag, 22. Februar 1920, vorzunehmen. Die Glockenlieferung wurde am 7. März 1920 per Stiftungsratsbeschluss genehmigt“, berichtet Scherrer.

Wann genau die Glocken Sankt Barbara (g‘), Sankt Martinus (c‘‘) und Sankt Bernardus (es‘‘) im Glockenturm installiert wurden, sei nicht bekannt, sagt sie. Lediglich der Einzug mit dem Pferdewagen zur feierlichen Glockenweihe ist durch eine Fotografie beurkundet.

Es gab früher einmal drei Kirchen in Steinenstadt, erklärt Scherrer auf Nachfrage unserer Zeitung. Die heutige Pfarrkirche St. Barbara, eine dem heiligen Martin gewidmete Kirche, die dem katholischen Gemeindehaus den Namen gab, sowie eine Kirche im von den Rheinfluten hinweggerissenen Ortsteil Rinken.

„Dass dieses Zeitzeugnis dem Ort Steinenstadt und der Kirche St. Barbara erhalten werden muss, war immer unstrittig“, betont die Pfarrgemeinderätin.

Neue Heimat für die Glocken gefunden

Als würdige endgültige Heimat für die alten Glocken wurde in Absprache mit dem Ortschaftsrat die Ostseite der Kirche direkt hinter der Sakristei neben dem Steinkreuz am Friedhof ausgewählt. Nachdem die Finanzierung geklärt war, konnte der Platz noch Ende 2020 durch die Pflasterbaufirma Kuhn aus Neuenburg vorbereitet werden.

Die Glocken, die in knapp 100 Jahren auch etwas Rost angesetzt hatten, waren zwei Jahre auf dem Hof von Ortsvorsteher Hans Winkler zwischengelagert. Jetzt wurden sie von Frank Bliedtner, Inhaber der auf Metallverarbeitung und -veredelung spezialisierten Firma Design-1810 in Schliengen, auf Vordermann gebracht. Er spendete Arbeitszeit und Material.