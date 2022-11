Neuenburg 1500 Fußballer kommen nach Neuenburg

Der erste Meilenstein steht bereits in Kürze an: Am Samstag, 3. Dezember, werden um 14 Uhr im Ratssaal des Rathauses in Neuenburg die Gruppen ausgelost.

Auslosung der Gruppen am Samstag

Die Auslosung wird auch live im Internet übertragen und es haben sich Vertreter vieler Mannschaften aus ganz Deutschland angekündigt. Sie ist öffentlich.

Außerdem kann sie im Internet auf der Homepage und in den sozialen Medien des FC Neuenburg verfolgt werden. Im Juni 2023 sind insgesamt 41 Mannschaften dabei.

Erwartet werden 1500 Fußballer, Freunde und Mitglieder der teilnehmenden Vereine. Der bekannteste Name ist sicherlich der Hamburger SV. Vertreten sein wird aber auch der amtierende deutsche Meister SC Victoria Hamburg.

Aus jedem Bundesland sind Mannschaften vertreten, die sich über regionale Erfolge oder über die Rangliste beim AH-Supercup qualifiziert haben. Den weitesten Weg hat der 1. FC Neubrandenburg, der 953 Kilometer nach Neuenburg zurücklegen wird. Die grösste Delegation stellt, Stand heute, der FSV Kamp-Bornhofen/Osterspai mit 74 Delegationsmitgliedern.

Die Ü32-Teams spielen auf insgesamt sechs Plätzen in und um Neuenburg. Die Eröffnung des Turniers und die Finalrunde wird in Neuenburg ausgetragen, die Vor- und Zwischenrunde auch in Müllheim und Zienken.

100 Hotels im Umkreis Neuenburgs angefragt

Das Orga-Team hat im Vorfeld knapp 100 Hotels im Umkreis von 40 Kilometern abgefragt und allen Mannschaften letztlich 42 Hotels nennen können, die insgesamt rund 600 Zimmer zur Verfügung haben.

Der FCN hat bereits dieses Jahr selbst am Supercup teilgenommen. Am Ende erreichten die Gelb-Schwarzen Platz 51 (von 60). Der Pokal für „die letzten Gäste“ im Festzelt konnte aber erfolgreich verteidigt werden.

Weitere Informationen: Neben dem Supercup erstellt der Verein zum 100-jährigen Bestehen eine Chronik über die Geschichte des FCN. Die Verantwortlichen sind hierfür weiterhin auf der Suche nach Geschichten, Bildern und sonstigen Dingen, die mit der Geschichte des Neuenburger Fußballs zu tun haben.