Neuenburg 5135 Bahnen für die Ukrainehilfe geschwommen

Insgesamt 49 Schwimmer tauchten verteilt über den Nachmittag in die Fluten, um eifrig Bahnen und Meter zu sammeln, die von den jeweiligen Sponsoren vergütet werden sollten. Am Ende standen insgesamt 5135 Bahnen oder umgerechnet 128 375 Meter zu Buche. Der eifrigste Schwimmer war Frank „Balu“ Slaneinski, der von Markus Stockelmann gesponsert wurde und am Ende auf eine Gesamtlänge von 10 Kilometer stolz sein konnte. Michael Graewe als erfahrenster Schwimmer im Feld legte die drittlängste Strecke aller Teilnehmer zurück. Aber auch die kleinen Sportler waren sehr engagiert bei der Sache. Von der jüngsten Schwimmerin, Emma Kellermann (vier Jahre) bis hin zu Lenia Seifert mit 120 und Lana Strohmeier mit 130 Bahnen waren viele großartige Leistungen zu bewundern. Auch die Geschwister Lilli & Lotta Mihatsch (zusammen 160 Bahnen) und Norman & Marlena Sick (zusammen 170 Bahnen) zeigten eine herausragende Ausdauer.

Letztere hatten zudem noch ihren Vater Michael Sick an ihrer Seite und gemeinsam konnten sie eine Vielzahl von Sponsoren für sich gewinnen, so dass sie am Ende mehr als 1000 Euro erschwammen. Die gleiche Summe erreichte Rebekka Moosmann, die somit als Einzelschwimmerin die meisten Spenden einsammeln konnte. Darüber hinaus konnten mit der Finanzkanzlei Südbaden, Sport Schmitt aus Müllheim und der Graewe GmbH Firmensponsoren gewonnen werden, die sich mit einer großzügigen Summe an der Aktion beteiligten.