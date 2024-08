Mit Unterstützung eines Rettungshubschraubers wurde eine Standup-Paddle-Boarderin am Samstagmittag bei Neuenbug aus dem Rhein gerettet. Verletzungen hatte sich die Frau keine zugezogen, sondern sich lediglich leicht unterkühlt. Auf dem Rheinabschnitt zwischen Weil am Rhein-Märkt und Breisach stürzte die Freiburgerin von ihrem Board. Bei Neuenburg konnte sich die 74-Jährige an einem umgestürzten Baum festhalten. Durch die Strömung an dieser Stelle konnte die Frau ihre Position nicht aus eigener Kraft verlassen. Die Rettung gestaltete sich gegen 13.30 Uhr auf Grund der Unfallörtlichkeit ebenso für die Rettungskräfte als „schwierig“, wie es in der Polizeimitteilung heißt. Durch den hinzugezogenen Rettungshubschrauber konnte die Freiburgerin mit der Rettungswinde an Land gebracht und dort dem Notarzt übergeben werden. Die Frau war nicht verletzt, lediglich leicht unterkühlt. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.