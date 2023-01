Neuenburg Am KGN wird „nachgefragt“

Neuenburg am Rhein. „Juso-Vorsitzender, Gemeinderat, SPD-Kreisvorstand – all das war Takis Mehmet Ali nicht. Stattdessen ging er quasi als echter Quereinsteiger 2021 direkt in den deutschen Bundestag. Nun pendelt der aufstrebende Jungpolitiker zwischen unaufgeräumter Abgeordneten-WG, unübersichtlichem Reichstag und seinem unglaublich schönen Heimatwahlkreis“, heißt es in der Ankündigung der Talkshow-Reihe „nachgefragt“ im Foyer des Neuenburger Kreisgymnasiums am Freitag, 17. Februar, ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.