Neuenburg am Rhein: 23 Betriebe geben eine Unterkunft

Gestiegen ist auch die Verweildauer der Gäste in der Zähringerstadt. Entgegen des allgemeinen Trends stieg die laut Leisinger in Neuenburg von im Schnitt 1,9 auf 2,3 Tage. Für die Zähringerstadt bedeute des auch einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaftskraft. Hier böten allerdings nur die statistischen Erhebungen des Landkreises einen Wert, eine eigene Erhebung sei teuer und würde aktuell wenig Nutzen für die Stadt bringen, sagte Bürgermeister Fondy-Langela. So geht der Landkreis von einem Betrag von 54 Euro pro Person und Übernachtung aus, die der Gast an wirtschaftlichen Leistungen in der Stadt nachfragt. Bei Hotelgästen erhöht sich laut Landkreis der Wert auf 175 Euro, Tagesgäste ließen einen Durchschnittsbetrag von 28 Euro an den Kassen Neuenburgs liegen. In der Summe gehen die Tourismus-Teamleiterin und der Bürgermeister von einem Betrag in Höhe von etwa 1,34 Millionen Euro aus. Das führt bei Bürgermeister Fondy-Langela zu folgendem Rückschluss: „Der Tourismus ist für unsere Stadt ein wichtiger Wirtschaftszweig.“ Dazu habe auch das Engagement des Tourismusvereins beigetragen, betonte der Rathauschef.