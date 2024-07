Neuenburg am Rhein: Alle fünf Stunden verschwindet ein Kind

Mit dem südafrikanischen Verein „Free to fly“ leistet die 40-Jährige unter anderem Aufklärungsarbeit in besonders gefährdeten Gebieten. Angestellt ist sie bei der deutschen Partnerorganisation, der Vereinigten Deutschen Missionshilfe. Vor Ort geht sie insbesondere in Schulen. Auch bekomme der Verein Fälle von verkauften Kindern gemeldet und recherchiere mit Hilfe von Datenexperten, um gemeinsam mit Polizei und Sozialamt die Kinder herauszuholen, ergänzt sie. Ein besonderes Augenmerk liege auch auf Grenzorten. Dort habe der Verein innerhalb von 14 Monaten 74 potenzielle Opfer gefunden. Jüngstes Projekt ist der Bau eines Schutzhauses in Kapstadt. Nach knapp drei Jahren Vorbereitung hat der Verein ein Gebäude bekommen und ist dabei, dieses entsprechend umzubauen. Auch in Südafrika mahlen die Mühlen der Bürokratie langsam, sagt sie.