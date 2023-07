Neuenburg am Rhein An den Rheinbrücken wird gefeiert

Stadtradler Müllheim

Die Stadtradler Müllheim bieten anlässlich des grenzüberschreitenden Radfests eine kleine Tour an. Hier können zum letzten Mal Kilometer für die Aktion Stadtradeln gesammelt werden, geht die Aktion am Sonntag doch nach drei Wochen zu Ende, erklärt der Vorsitzende der Müllheimer Stadtradler, Silvio Keller. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 11 Uhr am Markgräfler Platz in Müllheim. Die Gruppe radelt von dort über die Rheingärten in Neuenburg nach Chalampé und Fessenheim. Bei der Rheinbrücke zwischen Fessenheim und Bremgarten wird ebenfalls ein Programm geboten. Von Bremgarten geht es zurück nach Müllheim. Die Streckenlänge beträgt zirka 50 Kilometer.