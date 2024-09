Auf der Nordfahrbahn der A 5 zwischen der Ausfahrt Müllheim/Neuenburg und der Ausfahrt Hartheim/Heitersheim hat sich am Montag gegen 19.25 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein mit zwei Personen besetzter schwarzer Mercedes GLA wurde laut Polizei rechts vermutlich von einem dunklen Porsche Cayenne überholt. Beim Wiedereinordnen nach links kollidierte der Fahrer des Porsches leicht mit dem Mercedes und setzte seine Fahrt fort. Es kam zu Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Verkehrspolizei Freiburg, Tel. 0761/8823100, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Es wird insbesondere der Fahrer eines weißen Teslas, der sich zum Unfallzeitpunkt in unmittelbaren Nähe befunden haben soll, gebeten, sich zu melden.