Neuenburg am Rhein Auf der Spur der Kindheitshelden

„TKS & Friends“ heißt die närrische Tanzgruppe der Trachtenkapelle Steinenstadt, die bei ihrem Auftritt die Helden der Kindheit gleich mehrerer Generationen heraufbeschwor: Angefangen von „Grease“ über „Ghostbusters“ und „Prince of Belair“ hin zu Bonnie Tylers „Holding Out for a Hero“. Die Tanzgruppe „Freestyle“ des Fußball-Clubs Steinenstadt entführte das Publikum mit tierischen Kostümen in die Welt des Dschungelbuchs mit „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ und „Ich wär so gern wie du“. Darauf folgen die Alten Herren des Fußball-Clubs mit ihrer 1990er-Jahre-Tanznummer zu Hits der „Backstreet Boys“ und der „Spice Girls“, zum großen Vergnügen des Publikums.