Neuenburg am Rhein Aufenthaltsqualität ist von entscheidender Bedeutung

Ob das Nepomukfest in die Rheingärten umzieht hängt unter anderem auch damit zusammen, ob es sich mit etwaigen Beschränkungen in der Breisacher Straße noch als rentable Veranstaltung halten kann. Denn die Vereine sind oftmals auf die Einkünfte des Festes angewiesen.

Im Gemeinderat ist die mögliche Ansiedlung eines Logistikers an der Hans-Buck-Straße umstritten. Wie soll sich die Stadt in Sachen Industrie- und Gewerbeansiedlung künftig positionieren?

Bestehendes Gewerbe in Neuenburg zu halten, ist eine wichtige Säule der Wirtschaftsförderungsstrategie für den Wirtschaftsstandort Neuenburg. Dabei ist es mir auch wichtig, Ansiedlungen aus unterschiedlichen Branchen zu ermöglichen, um Neuenburg in Krisenzeiten widerstandsfähiger zu machen.

Nachdem der Großteil der städtischen Gewerbeflächen zwischenzeitlich verkauft wurde, muss die Stadtverwaltung künftig verstärkt auf die Mitwirkung der Eigentümer und der Bau- beziehungsweise Kaufinteressenten bauen und ihre Wirtschaftsförderung in dieser Richtung auf die Vernetzung und Vermittlung ausrichten.

Am nördlichen Ortsrand von Neuenburg soll das 22,5 Hektar große Baugebiet „Mittlere Riese“ entstehen, auch um den Freiburger Wohnraumbedarf zu decken. Braucht Neuenburg so ein großes Baugebiet, auch mit Blick auf eine notwendig werdende Erweiterung von Kindertagesstätten und Schulen?

Bezahlbarer Wohnraum muss in den nächsten Jahren in unterschiedlicher Größenordnung in allen Teilen Neuenburgs geschaffen werden. Ob das Baugebiet „Mittlere Riese“ in dieser Größe realisiert werden kann, hängt nicht nur von Neuenburg sondern auch von Freiburg und dem Regionalverband ab. In jeden Fall müssen alle Neubaugebiete mit Rücksicht auf die bestehende Infrastruktur und die Verkehrssituation geplant werden und dürfen die Integrationsleistung der Gesamtbevölkerung durch zu schnelles Wachstum nicht überfordern.