Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag, 26. Januar, mindestens sechs Autos an der Zähringer, Freiburger und Breisacher Straße sowie an der Friedhof- und Pfarrer-Christen-Straße beschädigt. Laut Mitteilung der Polizei schlugen die Unbekannten Scheiben ein und zerkratzten die Motorhaube der Fahrzeuge. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.Gesucht werden Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder anderweitige Hinweise auf die Täterschaft geben können. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter der Tel. 07631/178 80 zu melden.