Neuenburg am Rhein: Bauarbeitenan B 378

Zudem entfernt das RP die Holzhütte an der Zufahrt zur Brücke nach Chalampé. Damit kann in Zukunft der Geh- und Radweg an der Brücke leichter erreicht werden. Die Dauerzählstelle, die bisher in dieser Holzhütte untergebracht war, wird auf ein bundeseigenes Grundstück verlegt und dort in einen Steuergeräteschrank eingebaut. Für diese Arbeiten muss die B 378 von Montag, 5. Februar, bis ebenfalls Mitte Februar halbseitig gesperrt werden. Die Ampel werde jedoch nur bei Bedarf und tagsüber eingeschaltet. Nachts und an den Wochenenden seien keine Behinderungen auf der B 378 zu erwarten, heißt es in der Pressemitteilung.