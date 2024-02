Neuenburg am Rhein: Blumenkinder feiern Dorffasnacht

Die Alten Herren des FCS hatten als Beach Boys Surfbretter in den Vereinsfarben dabei mit denen sie über die Bühne schwebten. Nachdem Stefan Michaelis mit seiner Tochter auf das Lied „Schön ist es auf der Welt zu sein“ performte und die Herzen höher schlagen ließ, schlüpften die anderen Männer in ihre Lederhosen und tanzten mit und auf Bierbänken und brachten das Publikum noch mal so richtig zum Beben. Die Trachtenkapelle Steinenstadt zeigten anschaulich mit selbstgebasteltem Hippie-Bulli wo es überall Haltestellen in Steinenstadt geben sollte und sammelte dort ihre Tänzer ein. Unter der Leitung von Katharine, Marilene, Svenja und Chiara wurde zu Hits der 1970er-Jahre Lieder getanzt und witzige Showeinlagen gezeigt. Anschließend wurde in der Hippie-Bar gefeiert.

Die Freestyler mit ihren Luftgitarren Foto: zVg/Dieter Zöbelin