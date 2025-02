Neuenburg am Rhein: Bürgermeister als Nepomuk

Bürgermeister Jens Fondy-Langela bewies einmal mehr seine närrischen Qualitäten, als er als Nepomuk-Figur die Bütt auf der kleinen Bühne betrat. Er griff selbst Themen wie das abgesagte Nepomukfest auf und piesackte die Nachbarstadt Müllheim.

Rhiischnooge-Oberzunftmeister Tobias Anlicker schlug in Sachen Nepomukfest in die gleiche Kerbe. Er las dem Stadtoberhaupt die Leviten, schlug aber am Ende versöhnliche Worte an, denn: „Stadt, Narren, Vereine und Menschen suchen nach gemeinsamen Lösungen und Alternativen. Es brauche nicht viele Feier-Events, es reichen das Nepomukfest und die Fasnacht, dann sind alle in Neuenburg satt!“