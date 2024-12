Bereits seit den Sommermonaten hält sich eine Gruppe mit Wohnwagen unerlaubt an den Bahngleisen in Neuenburg auf. Das soll jetzt ein Ende haben. Die Bundespolizei hat am Dienstag die Räumung der besetzten Eisenbahnbetriebsanlage im Bereich des Bahnhofs angeordnet. In einer Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein heißt es: „Die Allgemeinverfügung umfasst die Anordnung, dass alle Personen, die sich auf dem Grundstück der DB AG, Flurstück 197/30, der Stadt Neuenburg im Bereich des Bahnhofs aufhalten, dieses unverzüglich und spätestens bis zum 31. Dezember, 24 Uhr, zu verlassen haben. Die Personen müssen ebenfalls ihre mitgeführten Gegenstände, Aufbauten sowie Fahrzeuge vom Gelände entfernen.“ Zudem sei allen unberechtigten Personen der Aufenthalt auf besagtem Bahn-Grundstück bis zum 31. Januar 2025 untersagt. Sollte die Anordnung nicht befolgt werden, wird „die Anwendung von unmittelbarem Zwang angedroht“. Bei der besetzten Fläche handele es sich um eine gewidmete Bahnanlage, welche die DB AG im Rahmen von Arbeiten an der Bahnstrecke als Lager- und Umschlagplatz benötigt, heißt es weiter. Da vorausgegangene Maßnahmen bisher nicht zur Räumung der Fläche geführt hätten, erfolge nun die Allgemeinverfügung. In den vergangenen Monaten hatten bereits mehrere Kontrollen stattgefunden und es gab Platzverweise, die jedoch erfolglos geblieben sind.