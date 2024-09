Neuenburg am Rhein: Das Ende der Erntesaison gefeiert

Der im Jahr 2006 gegründete Heimat- und Dorfpflegeverein machte es sich unter anderem zur Aufgabe, an diese alte Tradition zu erinnern und machte daraus ein zweitägiges Fest auf dem Vorplatz der Kirche. In einer kleinen Ausstellung wurden wie in den Vorjahren eine alte Bauernküche, verschiedenes dörfliches Handwerk und die handbetriebene Obstsaftpresse vorgeführt. Unter den Schatten spendenden Festzelten reichten die vielen Helferinnen und Helfer ihren Gästen herzhafte Speisen, Weine und andere Getränke. Höhepunkt war am Sonntag der kleine Traditionsumzug, an dem Trachtengruppen aus Auggen, Hügelheim und Kandern teilnahmen. Mit dabei waren auch Gruppen des Heimat- und Dorfpflegevereins, der Verein Grißheim aktiv und verschiedene Steinenstadter Landwirte mit historischen Traktoren, Maschinen und Handgeräten.

Unter den Gruppen, die am Brauchtumsumzug anlässlich der Sichelhenki teilnahmen, waren auch die Schliengener Landfrauen und die Trachtengruppe aus Kandern. Kurz vor der Sichelhenki hatten die Schliengener Landfrauen aus ihrem Fundus Trachten ausgegeben und bei den Trägerinnen und Träger angepasst, erzählt Beate Gabelmann, die sich unter anderem um den Fundus und die Anprobe kümmert. „Es sind alles historische Trachten, die wir tragen“, erzählt sie weiter. Im Fundus finden sich vor allen Dingen die notwendigen Accessoires wie Hörnerkappe, Schultertuch und andere Kleidungsstücke wie die eigentliche Tracht. Für Beate Gabelmann und die Landfrauen wie auch den Mitgliedern der Trachtengruppen sei es wichtig, gerade jüngeren Menschen diese traditionelle und für das Markgräflerland typische Kleidung näherzubringen. Eine Tradition, die lange noch im Alltag Bestand hatte, wie Beate Gabelmann erzählt: „Bis in die 1960er Jahre hatten sowohl meine Mutter als auch meine Großmutter sonntags zum Kirchgang die Tracht regelmäßig angelegt.“