Neuenburg am Rhein: Das Ensemble spielt kindgerechte Arrangements

Zur Einstimmung erklang, programmiert von Klavierlehrer Paul Kaiser, das Glockenspiel aus dem Turm vor dem Stadthaus mit der „Erkennungsmelodie“ des Werkes, der „Promenade“. Ein genialer Einfall, denn auch in Mussorgskis Komposition spielt ein Glockenturm eine wichtige Rolle. Der stellvertretende Leiter der Musikschule, Tobias Elsäßer, wies darauf hin, dass auch die „Bilder einer Ausstellung“ dieses Jahr ein Jubiläum feiern. Das Werk wurde vor genau hundertfünfzig Jahren komponiert.

Moderatorin Jasmin Bachmann vom SWR kündigte die Aufführung als „Klingendes Museum“ an. Mit dem Schlachtruf des Publikums, „Bilder einer Ausstellung – go go go“, öffnete sich das mit einem schwarzen Tuch verhüllte „Tor“ zum Museum, und heraus strömten die Musiker. Diese hübsche szenische Gestaltung erhöhte noch den Reiz der Darbietung, die von vielen weiteren einfallsreichen Gags begleitet wurde. Das Tor-Kulisse bildete außerdem eine gelungene symbolische Anspielung auf den letzten Satz der Komposition „Das große Tor von Kiew“.