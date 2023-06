Neuenburg am Rhein Das Quorum wird deutlich übertroffen

Parkhaus steht leer

Sie zweifeln an der Zahl der fehlenden Parkplätze, nachdem das Parkhaus nach wie vor weitgehend leer stünde. Kritik gab es am Wegfall zahlreicher Stellplätze durch die Umgestaltung der Schlüsselstraße und die Ungewissheit der Anwohner in den betreffenden Straßen, wo sie künftig parken könnten.

Der Alternative, entsprechende Stellplätze im Parkhaus anzumieten, steht die Bürgerinitiative angesichts hoher Kosten von bis zu 1000 Euro pro Jahr ebenfalls sehr kritisch gegenüber. Vielmehr spricht die Initiative von einer „doppelten Bestrafung“, müssten die Bürger nicht nur für die Stellplatzkosten, sondern auch für die hohen Baukosten des Parkhauses einstehen. Kritisiert wurde auch die kurze Parkdauer von einer Stunde und der Vergleich von Neuenburg am Rhein mit der Stadt Freiburg in Sachen Parkraumbewirtschaftung, der von der Bürgerinitiative als unverhältnismäßig gewertet wurde. Ferner beschäftigt sich die Begründung auch mit konkreten Problemen an verschiedenen Privatgrundstücken.

In einer Pressemitteilung der Stadt Neuenburg am Rhein zur Übergabe der Unterschriften wurde darauf hingewiesen, dass 460 Stellplätze fehlten. Kompensiert werden sie mit 231 Stellplätzen im Parkhaus und 41 weiteren Parkplätzen in der Metzgerstraße, heißt es in dem Schreiben. Mit der Parkraumbewirtschaftung sollen weitere zeitlich befristete Parkzonen geschaffen werden. Neben der einstündigen Parkzone in der Zeit von 8 bis 18 Uhr wird auch eine Parkzone in der Rebstraße und in der Friedhofstraße ausgewiesen werden, wo zwei Stunden lang kostenlos geparkt werden dürfe.

Parkausweise für Bewohner

Wo auf der Straße geparkt werden dürfe, sollen entsprechende Markierungen angebracht werden, heißt es weiter. Zudem heißt es: Innerhalb der Zone ist es angrenzenden Grundstückseigentümern weiterhin möglich, auf ausreichend großen privaten Stellflächen im Straßenraum zu parken. Dafür sollen künftig entsprechende Bewohner-Parkausweise entwickelt werden.

Rat tagt am 24. Juli

Bürgermeister Fondy-Langela betont, die Bürgerbeteiligung und damit das Bürgerbegehren sei ein hohes Gut, das er respektieren werde. Die Stadtverwaltung werde nun die Unterschriften prüfen und das Ergebnis dem Gemeinderat in seiner Sitzung am 24. Juli verkünden. Dann wird der Gemeinderat über das Bürgerbegehren befinden, so der Bürgermeister weiter.