Neuenburg am Rhein Das Sonnendeck im Dreiländereck feiert Jubiläum

Zum Jahreswechsel lebten 12 847 Menschen in der Zähringerstadt, berichtete Bürgermeister Jens Fondy-Langela in seiner Neujahrsansprache, in der er auch seinen Vorgänger Joachim Schuster begrüßte. Die finanziellen Spielräume würden, wie in allen Kommunen, enger werden, erklärte er mit Blick auf den im Dezember verabschiedeten Haushaltsplan 2025. Die liege aber nicht nur daran, dass sich die Stadt in den vergangenen Jahren Vieles geleistet habe. Er verwies auf den ab 2026 von den Kommunen zu erfüllenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Dies obwohl weder der Bau der notwendigen Einrichtungen noch der Betrieb durchfinanziert seien.

Erfreut zeigte er sich , dass es den Vereinen und der Verwaltung gelungen sei, beim Thema Nepomukfest auf einen gemeinsamen Weg zurückzufinden. Dies stimme ihn zuversichtlich und positiv, nachdem die Stimmung nach der Absage des Nepomukfestes unerträglich schlecht gewesen sei. Dies sei ein Zeichen einer starken Gemeinschaft.