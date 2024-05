Die größte Veränderungen werde es beim Neuenburger Sommergarten geben, berichtete Marceau. Die Veranstaltungen werden vom Rathausplatz in die Rheingärten verlegt. Auch finden die Konzerte nicht mehr an vier Samstagen im August statt, sondern an zwei Wochenenden jeweils freitags und samstags. Termine sind am 2. und 3. sowie am 9. und 10. August.

Rund um das Bildungshaus Bonifacius Amerbach mit Volkshochschule und Stadtbibliothek wurden neue Angebote geschaffen, die von Judith Furrer vorgestellt wurden.

Spiel- und Kulturzeit

Die Spielzeit, die einmal im Monat am Mittwochnachmittag auf dem Konstantin-Schäfer-Platz oder im Bildungshaus stattfindet, richtet sich an Familien mit Kindern ab drei Jahren. Das Angebot umfasst unter anderem eine Seifenblasenshow oder „Hobby Horsing“.